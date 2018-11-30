Медведев заявил о планах включить Забайкалье в программу "Дальневосточный гектар"

30.11.18 14:55

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Забайкальский край обязательно будет включен в программу "Дальневосточный гектар".

"Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно все программы, которые действуют в Дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край", - сказал Д.Медведев в ходе ежегодного приема граждан.

"Мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ, чтобы распространить действие правил по "Дальневосточному гектару" и на Забайкальский край", - отметил премьер.