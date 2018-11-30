Рабочий, из-за которого самолет прервал взлет, на ВПП не находился - "Шереметьево"

30.11.18 15:06

© РИА Новости. Максим Блинов

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Рабочий в московском аэропорту "Шереметьево", из-за которого был приостановлен взлет пассажирского "Боинга", не находился на взлетно-посадочной полосе.

"Непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в пятницу.

Там отметили, что в минувший четверг в аэропорту проходили плановые работы, связанные с реконструкцией аэродрома. "В 16:00 работник строительно-подрядной организации в форменной одежде, в светоотражающем жилете, имеющий пропуск в зону режимных ограничений, осуществил передвижение бегом в зоне производства строительных работ, в границах которой не осуществляется руление воздушных судов", добавили в пресс-службе.

В это время на взлетно-посадочной полосе осуществляло руление воздушное судно, в рамках соблюдения мер безопасности было принято решение о приостановке движения.

"Была дана команда командиру ВС приостановить руление, чтобы убедиться в безопасности маневра передвигающегося сотрудника. Через некоторое время после проверки воздушное судно продолжило движение и вылетело по расписанию", - пояснили в аэропорту.

"Администрация аэропорта вынесла предупреждение строительно-подрядной организации о необходимости строгого соблюдения правил передвижения техники и людей при проведении работ на аэродроме", - заявили в пресс-службе.