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30.11.18 15:17
Правовые аспекты развития Арктики обсуждают в Петербурге
"За годы своего существования форум стал авторитетной площадкой для обмена мнениями и выработки социально значимых решений в области законодательно-правовой базы. Благодаря работе форума приняты новые федеральные нормы, закрепляющие права коренных малочисленных народов Севера России, о чём просили сами настоящие хранители Арктики", - отметил в приветственном слове министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
В пятницу в Доме ученых проходит пленарное заседание "Современные векторы развития Арктики: правовые аспекты". Итоговое заседание форума с утверждением резолюции состоится в 14.30.
"Уверен, насыщенная программа предстоящей встречи позволит серьёзно проанализировать состояние и перспективы современного законодательства с учётом специфики Арктического региона, ожиданий тружеников территории и внимания к российским инициативам экспертного международного сообщества", - добавил Д.Кобылкин.
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