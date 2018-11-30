Правовые аспекты развития Арктики обсуждают в Петербурге

30.11.18 15:17

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30 ноября. Interfax-Russia.ru - VI Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" проходит в петербургском Доме ученых.

"За годы своего существования форум стал авторитетной площадкой для обмена мнениями и выработки социально значимых решений в области законодательно-правовой базы. Благодаря работе форума приняты новые федеральные нормы, закрепляющие права коренных малочисленных народов Севера России, о чём просили сами настоящие хранители Арктики", - отметил в приветственном слове министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

В пятницу в Доме ученых проходит пленарное заседание "Современные векторы развития Арктики: правовые аспекты". Итоговое заседание форума с утверждением резолюции состоится в 14.30.

"Уверен, насыщенная программа предстоящей встречи позволит серьёзно проанализировать состояние и перспективы современного законодательства с учётом специфики Арктического региона, ожиданий тружеников территории и внимания к российским инициативам экспертного международного сообщества", - добавил Д.Кобылкин.