Пермский край определил границы со всеми соседствующими регионами

30.11.18 15:31

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30 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили законопроекты об утверждении соглашений по местоположению границ со Свердловской областью и Республикой Удмуртия, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

Ранее краевой парламент уже утвердил границы Прикамья с Кировской областью, Башкирией и Коми. Таким образом, Пермский край стал десятым субъектом РФ, полностью определившим свои границы.

Планируется, что границы края со всеми соседними регионами будут внесены в реестр недвижимости до конца текущего года. Общая протяженность границ Пермского края превышает две тысячи километров.

"Это позволит минимизировать количество территориальных и земельных споров, обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимого имущества. Кроме того, установление границ региона поспособствует эффективному управлению земельными ресурсами и, как следствие, повысит инвестиционную привлекательность региона", - приводятся в сообщении слова регионального министра управления имуществом и земельными отношениями Николая Гончарова.