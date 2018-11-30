ФАС аннулировал итоги конкурса по выбору поставщика услуг школьного питания в Н.Новгороде

30.11.18 15:45

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала администрации Нижнего Новгорода предписание об аннулировании итогов конкурса по выбору поставщика услуг питания в муниципальных школах, говорится в документации на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Предписание должно быть исполнено в срок до 7 декабря, подтверждение - представлено в ФАС.

В документах сообщается, что ФАС рассмотрела жалобу ООО "Грин Рум" на действия мэрии Нижнего Новгорода при проведении конкурса по выбору поставщика школьного питания и признала ее обоснованной. Действия администрации антимонопольное ведомство признало нарушением статьи 15 закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно информации на сайте администрации Нижнего Новгорода, в ноябре были подведены итоги конкурса по выбору организации для оказания услуг по организации питания школьников. Победителем было признано муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ). Договор с победителем заключается сроком на 5 лет, предполагает обслуживание около 111 тыс. школьников. Также заявки на участие подавали ООО "Торговый дом "Народный" (Нижний Новгород), ООО "Торговый Дом СПП" (Ульяновск), ИП Малов Л.В. (Нижний Новгород).

Кроме того, на сайте управления ФАС по Нижегородской области сообщается, что региональное ведомство продолжает рассмотрение 17 дел в отношении МП "ЕЦМЗ" и поставщиков продуктов питания по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 закона "О защите конкуренции". Комиссия анализирует обстоятельства 17 соглашений на торгах, проведенных без соблюдения конкурентных процедур путем заключения дополнительных соглашений, продлевающих действие предыдущих контрактов. Модель поведения организаций сводилась к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта. Подобного рода согласованные действия создавали препятствия для привлечения к торгам иных организаций.