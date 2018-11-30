Дорожная обстановка останется напряженной до конца суток на Ставрополье - ГИБДД

30.11.18 15:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Обстановка на всех дорогах в Ставропольском крае будет осложнена как минимум до конца суток из-за тумана, сильного ветра, снегопада и гололеда, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в краевом управлении ГИБДД.

"В ближайшие часы и до конца суток, по прогнозам синоптиков, погодные условия останутся негативными на всех дорогах края. В регионе туман, снежные переметы, наледь, сильный боковой ветер. Водителям, по возможности, рекомендуется отказаться от поездок", - сказал представитель управления.

Собеседник агентства отметил, что на данный момент временно ограничено движение на шести автодорогах

"С трех часов утра действует ограничение на Шпаковской и Кочубеевской территориях: на автодороге "Подъезд к городу Ставрополю" с 13 по 19 километр, с обеда введено ограничение на четырех участках дорог, которые проходят через территорию Кировского, Изобильненского, Шпаковского, Новоалександровского и Красногврадейского районов", - добавил он.

По состоянию на 13:00 мск ограничения сняты в Красногвардейском районе на автодороге "Ставрополь - Изобильный - Красногвардейское" с 89 по 129 километр трассы - там начали движение автоколоннами; на участке трассы "Кавказ" с 243 по 270 километр (от Невинномысска до Курсавки); на автодороге "Новопавловск - Курская - Моздок" с 8 по 41 километр.