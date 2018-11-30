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30.11.18 16:12

Правительство Москвы вложит в развитие Севастополя 22 млрд рублей до 2022 года

© РИА Новости. Александр Полегенько
30 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы в течение 2019-2021 годов собирается инвестировать 22 млрд рублей в объекты социальной инфраструктуры и в обустройство комфортной городской среды Севастополя, сообщил севастопольский губернатор Дмитрий Овсянников в пятницу.

"Мы на протяжении полугода прорабатывали условия соглашения, которое предусматривает выделение значительных финансовых средств правительством Москвы на развитие Севастополя. Определены основные объекты социальной сферы, в которых будет проведен капитальный ремонт. Большой акцент сделан на развитии городской среды - это и ремонт подъездов, уличного освещения, благоустройство дворовых территорий, реконструкция парковых пространств", - цитирует Д.Овсянникова пресс-служба правительства.

Соглашение между главами двух субъектов подписано на состоявшемся 22 ноября в Ялте заседании Госсовета РФ.

Сообщается, что в рамках соглашения на проведение капитального ремонта учреждений образования предусмотрено выделение 3,8 млрд рублей, из них 1,2 млрд - уже в текущем году.

На капитальный ремонт больниц и поликлиник города, а также приобретение нового оборудования предусмотрено 4,4 млрд рублей. Инвестиции Москвы в развитие спорта, культуры и туризма Севастополя составят за три года 1,9 млрд рублей. На проведение капитальных ремонтов учреждений соцзащиты планируется направить 147,8 млн рублей.

В сфере городского хозяйства в рамках программы "Мой дом" выделят 3,2 млрд рублей. На эти средства будет производиться ремонт подъездов, замена лифтов, газификация, благоустройство придомовых территорий, а также ремонт внутриквартальных дорог.

По программе "Наш город" планируется направить 3,6 млрд рублей на ремонт пешеходной сети, модернизацию сетей наружного освещения, капитальный ремонт подпорных стен и лестниц, реконструкцию парков и скверов, а также сетей газо-, тепло- и водоснабжения.

Д.Овсянников подчеркнул, что между Москвой и Севастополем исторически сложились прочные партнерские связи.

"У Севастополя и Москвы всегда были братские отношения. Напомню, именно Москва поддерживала Севастополь на протяжении тяжелых лет украинского периода. Сегодня мы открываем новый этап взаимодействия двух субъектов, когда Москва оказывает нам не только колоссальную финансовую, но и организационную, интеллектуальную поддержку в модернизации, правильной настройке работы наших систем здравоохранения и образования", - заявил губернатор Севастополя.

По данным правительства города, уже в ближайшие две недели до Севастополя доведут 6 млрд рублей в рамках заключенного с Москвой соглашения.

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