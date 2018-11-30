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30.11.18 16:16
Депутат кировской гордумы объявлен в розыск по подозрению в организации многомиллионного хищения бюджетных средств
Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает в пятницу, что депутат стал новым фигурантом в деле о растрате 20 млн рублей руководителем муниципального сервиса для кировских школьников - ООО "Электронный проездной".
По версии следствия, именно депутат мог выступить инициатором и организатором хищения денежных средств.
Д.Никулин подозревается ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация совершения растраты).
" В настоящее время местонахождение Д. Никулина не установлено. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
На сайте Кировской гордумы сообщается, что Д.Никулин родился в 1976 году. Является депутатом с 2012 года, член партии "Единая Россия".
Как сообщалось, с 2012 года по август 2013 года одно из ООО Кирова разработало и реализовывало пилотные проекты программы, которая позволяла родителям отследить посещение ребенком занятий в школах, производить оплату питания и вести учет внесенных средств, а также контролировать меню.
Директор ООО "Электронный проездной" вместе с подельниками хотел купить у разработчиков на бюджетные средства - 20 млн рублей - программное обеспечение электронного проекта, который на тот момент уже успешно функционировал в школах.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Директор ООО был задержан, позднее следователи установили, что он действовал в сговоре с экс-руководителем Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта, который также был арестован.
СУ СКР также сообщало, что директор ООО "Электронный проездной" стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.
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