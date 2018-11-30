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30.11.18 16:37
Власти призывают водителей выезжать из Москвы на личных автомобилях после 21:00
"Комфортнее всего выезжать из города по вылетным магистралям после 21 часа. До 20 часов пользуйтесь городским транспортом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.
Там отметили, что в 16:00 пятницы загруженность столичных дорог оценивалась в 7 баллов.
"Уже сейчас наблюдается скопление автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область, также загружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД. Из-за перепада температур на дорогах образовалась гололедица, что значительно увеличивает риск попадания в ДТП", - сказал собеседник агентства.
В связи с этим в ведомстве призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, а водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю, просят не выезжать на дороги.
Между тем, по прогнозу сервиса "Яндекс. Пробки", к 18:00 загруженность столичных дорог может достичь 9 баллов.
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