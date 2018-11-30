Власти призывают водителей выезжать из Москвы на личных автомобилях после 21:00

30.11.18 16:37

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует автомобилистам выезжать из города по вылетным магистралям после 21:00 пятницы.

"Комфортнее всего выезжать из города по вылетным магистралям после 21 часа. До 20 часов пользуйтесь городским транспортом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

Там отметили, что в 16:00 пятницы загруженность столичных дорог оценивалась в 7 баллов.

"Уже сейчас наблюдается скопление автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область, также загружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД. Из-за перепада температур на дорогах образовалась гололедица, что значительно увеличивает риск попадания в ДТП", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим в ведомстве призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, а водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю, просят не выезжать на дороги.

Между тем, по прогнозу сервиса "Яндекс. Пробки", к 18:00 загруженность столичных дорог может достичь 9 баллов.