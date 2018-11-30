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30.11.18 16:55
Новые досуговые центры открываются на Розе Хутор в Сочи к началу зимнего сезона
Так, в ледовом дворце "Роза Хутор" начал действовать детский каток "Пингвиния" с новой развлекательной концепцией. Профессиональные инструкторы обучат детей элементам фигурного катания разной степени сложности.
Также на курорте открывается центр "Корпорация шалостей" для детей до 14 лет, где будут доступны услуги няни, аниматоров, организовано детское питание и кафе для взрослых. В центре будут расположены батутный парк, скалодром, сухой аквапарк, детский лабиринт, зона для развития мелкой моторики и малышовая зона, образовательная и мультимедийная зоны.
Также содержательно можно провести время в недавно открывшемся на курорте Музее археологии. Основу экспозиции составляет исторический материал, полученный в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории "Роза Хутор" в 2010-2014 гг.
Начало горнолыжного сезона 2018/2019 на Розе Хутор запланировано на 14 декабря, посвященный этому традиционный праздник День "Роза Хутор" состоится 22 декабря.
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