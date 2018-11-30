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30.11.18 17:40
Первый в России полк стационарных ракетных комплексов "Ярс" заступит на боевое дежурство на следующей неделе
"Козельское ракетное соединение перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования. В ноябре сего года закончено перевооружение первого полка соединения на новые комплексы, а также создана новая инфраструктура, позволяющая обеспечивать качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - говорится в сообщении минобороны РФ.
По данным министерства, полк заступит на боевое дежурство 7 декабря.
Ранее в Минобороны сообщали, что Козельское ракетное соединение первым в РВСН перевооружится на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования.
Ракетный комплекс "Ярс" способен поражать стратегические цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, имеет высочайшую маневренность и, как следствие, повышенную живучесть.
РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.
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