Генпрокуратура начала проверку законности транспортировки газа и нефти по трубопроводам в Дагестане

30.11.18 17:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 ноября. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура России организовала проверку исполнения законодательства при транспортировке и товарном обороте газа и нефти в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуры принять меры по выявлению хищений газа, нефти и нефтепродуктов на территории Дагестана.

"По поручению Генпрокуратуры РФ прокуратура Дагестана начала проверку исполнения законодательства при транспортировке газа и нефти по трубопроводам на территории региона, обороте нефтепродуктов и использовании товарных знаков", - сказал А.Куренной.

Он отметил, что "в ходе проверки особое внимание будет уделено фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов топливно-энергетического комплекса".

По его словам, также будет дана "принципиальная оценка всем материалам органов предварительного следствия, содержащих сведения о нарушениях закона в указанной сфере".

При наличии оснований будет незамедлительно принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сказал А.Куренной, отметив, что ход и результаты проверки контролируются Генеральной прокуратурой.