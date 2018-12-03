Землетрясение произошло на Алтае

03.12.18 06:02

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в 303 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:07 мск в понедельник, имел координаты 49.97 градуса северной широты и 89.02 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре - 3,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.