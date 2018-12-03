Забайкалье и Бурятию включат в программу "Дальневосточный гектар"

03.12.18 06:16

© РИА Новости. Екатерина Штукина

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Забайкальский край обязательно будет включен в программу "Дальневосточный гектар".

"Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно все программы, которые действуют в Дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край", - сказал Д.Медведев в ходе ежегодного приема граждан.

"Мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ, чтобы распространить действие правил по "Дальневосточному гектару" и на Забайкальский край", - отметил премьер.

Так Д.Медведев отреагировал на соответствующую просьбу жителя Забайкальского края Чингиза Бальжинимаева.

"Не вижу ни одного основания, по которому нужно было бы в этой просьбе отказать", - добавил премьер.

Одновременно Д.Медведев согласился с тем, что, так как Республика Бурятия наравне с Забайкальским краем также вошла в Дальневосточный федеральный округ, программа "Дальневосточного гектара" должна распространиться и на нее.

"Это касаться будет всех, кто вошел в Дальневосточный федеральный округ", - сказал он.