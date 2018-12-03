Камчатка получит более 1 млрд рублей на строительство сейсмостойкого жилья

03.12.18 06:23

© РИА Новости. Сергей Венявский

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Проектом закона о федеральном бюджете на 2019 год Камчатскому краю определена субсидия в размере 1 млрд 90 млн 774 тыс. руб., сообщает краевое министерство строительства.

"В рамках реализации федеральной программы по строительству сейсмостойкого жилья бесплатные квартиры в порядке очереди получат участники программы переселения из жилищного фонда, имеющего дефицит по сейсмостойкости зданий", - говорится в сообщении.

На выделенные средства планируется продолжить строительство уже начатых ранее объектов.

"В их число входят два многоквартирных жилых дома на 270 квартир по улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском, многоквартирный жилой дом на 99 квартир по улице Кручины в городе Елизово", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы регионального минстроя Андрея Дегодьева.

Кроме того, запланировано строительство жилого комплекса по улице Строительная в городе Елизово.