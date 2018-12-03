Авиабилеты с Колымы на Камчатку подешевели до 8,5 тыс. рублей

03.12.18 06:27

© РИА Новости. Олег Золото

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиабилеты по маршруту Магадан - Петропавловск-Камчатский подешевели в три раза - до 8,5 тысяч рублей, благодаря подписанному соглашению между властями регионов, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

"На субсидирование этого направления будет затрачено более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолете "Як-40".

Кроме того, определены субсидированные перелеты из Магадана во Владивосток (3 тыс. рублей), Екатеринбург (7,5 тыс. рублей), Иркутск и Хабаровск (4 тыс. рублей), Краснодар (10 тыс. рублей), Москва и Санкт-Петербург (7,2 тыс. рублей), Новосибирск (6,5 тыс. рублей), Сочи (10 тыс. рублей).