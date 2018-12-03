Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре закрыли из-за непогоды

03.12.18 06:34

© РИА Новости. Александр Вильф

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Ограничение движения для маршрутных автобусов введено на автодороге Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю в понедельник.

"Ограничение движения введено с 10:00 местного времени (03:00 мск) 3 декабря в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, образованием гололеда", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 3 декабря на всей территории Хабаровского края прогнозируется ухудшение погоды, мокрый снег с дождем и ветер до 20 м/с. При этом температура воздуха поднимется выше ноля градусов.