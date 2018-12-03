Три человека погибли при пожаре в Хабаровском крае

03.12.18 06:41

© РИА Новости. Варвара Гертье

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Пожар в частном деревянном доме в селе Большая Картель Хабаровского края унес жизни троих человек - матери и двух несовершеннолетних детей, сообщает ГУ МЧС по региону в понедельник.

"Сообщение о пожаре в селе в частном доме из бруса на улице Шевченко поступило 3 декабря в 00:18 местного времени (16:18 мск). Сразу после поступления вызова к месту были направлены подразделения военизированной пожарной части и краевого отряда противопожарной службы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, населенный пункт находится далеко от ближайшей пожарной части. Когда на место приехали первые расчеты, дом и пристройка были полностью охвачены огнем.

"В момент происшествия в доме находились мать и двое детей 2007 и 2009 годов рождения. Отец в это время был на дежурстве. Сильный огонь не дал возможности им спастись", - отмечается в сообщении.