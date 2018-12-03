Самолет аварийно сел в Чите из-за неисправности двигателя

03.12.18 07:34

© РИА Новости. Максим Блинов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Двухмоторный самолет L-410 авиакомпании "Аэросервис" с 13 людьми на борту, вылетевший в понедельник из Читы в поселок Газимурский Завод Забайкальского края, вернулся обратно из-за технической неисправности, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в международном аэропорту "Чита".

"Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Чита", никто из находящихся на борту 11 пассажиров и двух пилотов не пострадал", - сообщил представитель аэропорта.

Он уточнил, что причиной возвращения воздушного судна стала техническая неисправность двигателя.

"Упало давление масла в двигателе, командир принял решение отключить его и вернуться в аэропорт", - сказал собеседник.