Задержана подозреваемая в нападении на молодую мать в Красноярске

03.12.18 07:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали подозреваемую в нападении на женщину в детской краевой больнице Красноярска и попытке похищения ее ребенка, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по краю.

"Злоумышленница, находясь в помещении медучреждения, внезапно ударила в область затылка незнакомую ей женщину и скрылась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ее личность была установлена. В настоящее время подозреваемая доставлена в отдел полиции", - говорится в сообщении.

По информации пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону, задержанной оказалась 29-летняя жительница поселка Дубинино Шарыповского района Красноярского края, которая планировала похищение ребенка заранее.

"В феврале 2018 года подозреваемая сообщила своим родственникам о том, что ждет ребенка, и с тех пор до октября 2018 года поддерживала эту легенду. В октябре она уехала в Красноярск. В своих аккаунтах в социальных сетях женщина даже разместила фотографию бирки из роддома с данными о новорожденном сыне. Когда ее мать приехала в Красноярск и захотела увидеть внука, женщина решила похитить чужого ребенка ", - поясняют в следственном управлении.

Отмечается, что в медучреждении подозреваемая совершила нападение на женщину с ребенком, но не довела задуманное до конца, так как испугалась поднявшегося шума, и скрылась с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего).