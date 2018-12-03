Великобритания расширяет свое присутствие на Украине - Посольство РФ

03.12.18 08:27

© РИА Новости. Алекс Макнотон

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Великобритания расширяет свое присутствие на Украине, масштабы и последствия этого шага еще предстоит оценить, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, комментируя сообщение "Русской службы Би-Би-Си" о том, что несколько групп военных из британской секретной 77-й бригады находятся на Украине.

"Данная информация "Би-Би-Си", если она соответствует действительности, представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине. Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска. Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране. Происходит это все, как мы видим, накануне президентских выборов на Украине", - заявил пресс-секретарь, слова которого приводятся в сообщении на сайте посольства РФ.

"В свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого "правительства победителей" в нарушение конституционного строя в стране. Сейчас же мы стали свидетелями спецоперации, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить", - говорится в заявлении.