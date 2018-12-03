Линия на север Урала будет пропускать 26 пар поездов в сутки, станция Сургут - 49

03.12.18 08:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Пропускная способность вторых путей и разъездов железнодорожной линии Тобольск-Сургут-Коротчаево составит 26 пар поездов в сутки, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.

Правительство РФ утвердило изменения в схему территориального планирования в области федерального транспорта, согласно которым строительство дополнительных вторых путей на линии Тобольск-Сургут-Коротчаево включает строительство разъездов на участках Пуровск-Лимбей, Пырей-Хасырей пропускной способностью 26 пар поездов в сутки, а также реконструкцию станции Сургут пропускной способностью 49 поездов в сутки.

Как сообщалось, РЖД планируют увеличить пропускную способность железнодорожной магистрали Тобольск-Сургут-Коротчаево в 2 раза, сделав перегоны от Тобольска до Сургута общей протяженностью более 400 км двухпутными.

РЖД отмечают, что реализация проекта по развитию направления Тобольск-Сургут-Коротчаево позволит обеспечить потребности нефте- и газохимических предприятий в перевозках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с учетом прогнозируемого роста грузопотоков. Необходимость увеличения пропускной и провозной способности ж/д инфраструктуры на данном направлении стала актуальной в начале 2000-х годов, когда на севере Тюменской области начали активно развиваться предприятия нефтегазопереработки, и в адрес железной дороги стали поступать запросы на вывоз значительного объема углеводородов.

На развитие участка Тобольск-Сургут-Коротчаево в 2018 году планировалось направить 3,9 млрд рублей.