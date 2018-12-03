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Премьер-министр Башкирии покинул пост по собственному желанию

© РИА Новости. Алексей Никольский
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подал в отставку по собственному желанию, сообщил врио главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник.

"Я хотел бы обнародовать указ о Марданове Рустэме Хабибовиче, в соответствии с которым он переходит на другую работу. Это было желание Рустэма Хабибовича, я, честно признаюсь, его отговаривал, но его тяга к системе Центрального банка РФ очень важна также для республики. Мы, надеюсь, в ближайшее время узнаем о вашем высоком назначении", - сказал Р.Хабиров.

Он поблагодарил Р.Марданова за хорошую работу.

"Долгие годы вы исполняли обязанности премьера, организовывали работу правительства такой огромной республики. Вы - очень добросовестный человек, очень профессиональный. Мы с вами короткое время поработали, но я сегодня хотел вас поблагодарить от имени наших коллег. Надеюсь, вы будете с нами, думаю, что точки приложения найдутся", - сказал глава региона.

Своим указом он наградил Р.Марданова орденом Салавата Юлаева.

Как сообщалось, в конце октября Р.Марданов вместе со всеми вице-премьерами обратился к врио главы Башкирии Радию Хабирову с предложением подать в отставку. Руководитель региона заявлял, что "попросил его этого не делать, а продолжить работу в качестве премьер-министра".

Отставка восьми вице-премьеров была принята: трое из них (Ильшат Тажетдинов, Фархад Самедов, Ильшат Фазрахманов) продолжают работу в статусе и.о. заместителя председателя правительства, пятеро (Андрей Трухан, Марат Магадеев, Салават Сагитов, Евгений Гурьев, Фанзиль Чингизов) покинули свои посты.

Р.Марданов был назначен премьер-министром правительства Башкирии в ноябре 2015 года. До этого (в 2013-2015 годах) он занимал пост первого вице-премьера, занимался вопросами экономики, бюджета, государственного имущества. В 2002-2013 годах возглавлял Национальный банк Башкирии.

По информации ряда СМИ, Р.Марданов возглавит Уральское главное управление Центробанка России.

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