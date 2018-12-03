Передумал: Трамп отказался от встречи с Путиным на саммите G20
  
Смерть под землей: машинист комбайна погиб в шахте "Колмара" в Якутии
   
Без водителей: 1 декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдут беспилотные машины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
03.12.18 09:23

Обязанности премьер-министра Башкирии будут распределены между вице-премьерами

© РИА Новости. Алексей Филиппов
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Полномочия председателя правительства Башкирии, покинувшего пост по собственному желанию, будут перераспределены между его заместителями, сообщил врио главы республики Радий Хабиров.

"Поручаю перераспределить полномочия среди заместителей для того, чтобы работа слаженно шла. Мы с вами примерно говорили до этого, это значит, ляжет определенная дополнительная нагрузка на заместителей премьер-министра, я прошу перераспределить, дальше мы будем таким же образом работать", - сказал Р.Хабиров на оперативном совещании в понедельник.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.12.18 13:21
Собянин отметил важность обеспечения безопасности людей во время новогодних праздников
.
  03.12.18 12:58
Систему распознавания лиц создадут в Москве в 2019 году
.
  03.12.18 11:23
Задержанных после инцидента около Крыма украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы
.
  03.12.18 10:43
Школы фигурного катания заработают в 15 московских парках
.
  03.12.18 10:32
Даниловский рынок у метро Тульская в Москве может быть продан
.
  30.11.18 16:37
Власти призывают водителей выезжать из Москвы на личных автомобилях после 21:00
.
  30.11.18 15:06
Рабочий, из-за которого самолет прервал взлет, на ВПП не находился - "Шереметьево"
.
  30.11.18 13:32
Канатная дорога в Лужниках работает в штатном режиме
.
  30.11.18 11:59
Новый метод остановки кровотечения впервые применили в столичной больнице
.
  30.11.18 11:47
Самая дорогая квартира в аренду в Москве стоила 600 тысяч рублей в месяц
.
  30.11.18 11:40
Пассажирский "Боинг" прервал взлет из-за рабочего на полосе в "Шереметьево"
.
  30.11.18 11:21
Мэр столицы произвел ряд кадровых назначений в руководстве органов власти
.
  29.11.18 14:26
Собянин об остановке первой в Москве канатной дороги: живем в век киберугроз
.
  29.11.18 12:24
Завершён масштабный ремонт станции метро "Коломенская"
.
  29.11.18 12:13
Температура в столице опустилась до рекордных за осень 10 градусов мороза
.
  28.11.18 16:12
WADA получила доступ в антидопинговую лабораторию в Москве
.
  28.11.18 15:55
Собянин присвоил статус промкомплекса Всероссийскому НИИ авиационных материалов
.
  28.11.18 14:45
Приговор Шакро Молодому по делу о вымогательстве признали законным - Мосгорсуд


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket