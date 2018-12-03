Более 3,3 млн транспортных средств пересекли с мая мост через Керченский пролив

03.12.18 09:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Более трех миллионов автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны - в Крым и на Кубань - с момента открытия движения в середине мая, сообщило ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом.

"В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов", - говорится в пресс-релизе.

В частности, в ноябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 243,4 тыс. транспортных средств в обе стороны, почти четверть из них - грузовые автомобили (более 58 тыс.).

"Среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тыс. транспортных средств. Общий трафик по направлениям - на Тамань или в Крым - распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление", - уточняет ФКУ Упрдор "Тамань".

Крымский мост протяженностью 19 км стал самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали с 1 октября. Железнодорожную часть объекта планируется сдать в декабре 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Как сообщалось, в октябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 287,1 тыс. транспортных средств в обе стороны.