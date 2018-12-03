Разведывательный беспилотник ВВС США провел восьмичасовой полет вблизи побережья России на Черном море

03.12.18 09:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в воскресенье осуществил восьмичасовой разведывательный полет у черноморского побережья России, курсируя вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных порталов.

Позднее днем в воскресенье к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Оба вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Летательные аппараты, способные вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, осуществляли полеты на расстоянии 35-45 км от российских берегов.

В частности, RQ-4B Global Hawk совершил серию пролетов на расстоянии около 35 км от российского побережья в районе Севастополя, 45 км от входа в Керченский пролив и 40 км от побережья Кубани в районе Новороссийска. Беспилотник курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья до Краснодарского края.

Полет американского морского разведчика P-8A Poseidon также фиксировался приблизительно в 35 км к западу от побережья Крыма в районе Севастополя и в 40 км от Новороссийска над международными водам Черного моря.

Это уже девятый полет американских разведчиков вблизи российских берегов на Черном море после инцидента у Керченского пролива с украинскими боевыми кораблями.

Как сообщалось, в субботу американские летательные аппараты RQ-4B Global Hawk и P-8A Poseidon также совершали длительные полеты вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также вблизи Керченского пролива и побережья Краснодарского края.