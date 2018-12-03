Четыре авиарейса задержаны в Краснодаре из-за тумана

03.12.18 09:59

© РИА Новости. Максим Блинов

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Сильный туман стал причиной задержек авиарейсов в аэропорту Краснодара в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня на прилет и вылет в международном аэропорту Краснодара задержано четыре авиарейса. Один из них совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону", - сказал сотрудник пресс-службы.

Причиной задержек стал туман в районе аэропорта. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Улучшение погодных условий ожидается в ближайшее время, отметил собеседник агентства.