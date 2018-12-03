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03.12.18 10:05
S7 после новогодних праздников прекратит летать из Новосибирска в Томск
В настоящее время полеты выполняются трижды в неделю на самолетах Embraer 170. Последний рейс на этом маршруте авиакомпания выполнит 13 января.
Представитель S7 не прокомментировала агентству решение об отмене рейсов.
Регулярные полеты из Новосибирска в Томск S7 начала выполнять с июня 2018 года. С вводом зимнего расписание время выполнения рейса было сдвинуто на вечер, благодаря чему пассажиры из Томска могли воспользоваться возможностями стыковок в аэропорту Толмачево и продолжить путешествие в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток, Пекин и в других направлениях.
На направлении Новосибирск-Томск после новогодних праздников останется работать один перевозчик - "Ангара", рейсы выполняются один раз в две недели на самолетах Ан-148.
Конкуренцию авиаперевозкам между Новосибирском и Томском, расположенным в 250 км друг от друга, составляют поезда и автобусы. Железнодорожное сообщение осуществляется 3-4 раза в день, автобусы выполняют 11-12 рейсов в день.
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