Проводится проверка из-за повышения температуры в самолете рейса Новосибирск-Екатеринбург

03.12.18 10:17

© РИА Новости. Владимир Песня

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы проводят проверку после того, как на борту самолета, летевшего в Екатеринбург, возникли неполадки с кондиционированием, сообщается в официальном канале в WhatsApp СКР.

"Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс "Новосибирск - Екатеринбург" в минувшее воскресенье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам проверки принято процессуальное решение

По данным местных СМИ, самолет принадлежит авиакомпании S7. В салоне было невыносимо жарко, из кондиционеров шел горячий воздух. Нескольким пассажирам из-за духоты стало плохо, их приводили в себя нашатырем, водой.

Получить комментарий авиакомпании S7 агентству "Интерфакс-Урал" пока не удалось.