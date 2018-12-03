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03.12.18 10:32

Даниловский рынок у метро Тульская в Москве может быть продан

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Ресторанный холдинг Ginza Project может продать Даниловский рынок у метро "Тульская" в Москве, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняется, актив может приобрести акционер группы ПИК Сергей Гордеев. По оценке экспертов, стоимость сделки может составить 1,5-2 млрд рублей.

Между тем, в Ginza Project на запрос газеты не ответили, С.Гордеев свое участие в переговорах отрицает.

Еще один источник, близкий к Ginza, говорит, что "ресторанный холдинг ищет покупателя на объект уже несколько месяцев, периодически приостанавливая переговоры".

Даниловский рынок был построен в 1986 году по адресу: ул. Мытная, 74 (ЮАО). До 2014 года рынок принадлежал городу. Затем правительство столицы осуществило приватизацию с условием проведения его капитального ремонта и благоустройства. По результатам торгов 100% акций рынка приобрела компания ООО "Эксперт Юнион" (входит в холдинг Ginza Project). Ginza Project заплатил за объект городу 425 млн рублей с обязательством вложить еще 800 млн рублей в реконструкцию.

Масштабный капремонт рынка стал первым с момента его открытия. Площадь работ превысила 12 тыс. кв.м, включая около 4 тыс. кв.м территории вокруг рынка.

В ходе работ было пересмотрено функциональное зонирование помещения рынка.

Благоустройство также коснулось прилегающей к рынку территории: рядом появился сквер со скамейками и зеленью, организована парковка на 100 машиномест. В результате ремонта эффективность использования площадей рынка возросла с 35% до 53%.

Во время ремонта Даниловский рынок продолжал работать.

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