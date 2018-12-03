Лучшим студенческим танцевальным коллективом России стала команда из Башкирии

03.12.18 10:33

Фото организаторов проекта

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Победителем Всероссийского студенческого танцевального проекта "В движении" стал ансамбль народного танца "Айтуган" из Башкирии, сообщают организаторы проекта.

"По итогам трех конкурсных дней ансамбль народного танца "Айтуган" из Республики Башкортостан получил звание "Лучший студенческий танцевальный коллектив России", премию в 100 тыс. рублей и возможность представлять свой регион на всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" вне квоты", - говорится в сообщении.

В финал конкурса вышли 12 танцевальных команд из 11 регионов России. Участвовавшие в суперфинале команда "Top rate" из Воронежской области и танцевальный коллектив Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова "Факультет" получили премии в размере 50 тыс. рублей.

Всероссийский студенческий танцевальный проект "В движении" в 2018 году проходил с 15 августа по 2 декабря в Перми. Участвовать в проекте могли студенческие танцевальные коллективы и исполнители народных, эстрадных, классических, уличных, современных и бально-спортивных танцев в возрасте от 16 до 25 лет.

Помимо визитной карточки участники должны были показать небольшое видео о себе или своем коллективе, домашнее задание, участвовать в импровизации, танцевальных батлах капитанов и коллективов.

Проект "В движении" является подготовительным этапом всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который в 2019 году также примет Пермский край.

В 2018 году проект проводился в рамках реализации федерального проекта "Национальная премия поддержки талантливой молодежи "Российская студенческая весна" и всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Премия реализуется с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.