Передумал: Трамп отказался от встречи с Путиным на саммите G20
  
Смерть под землей: машинист комбайна погиб в шахте "Колмара" в Якутии
   
Без водителей: 1 декабря на дороги Москвы и Татарстана выйдут беспилотные машины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
03.12.18 10:33

Лучшим студенческим танцевальным коллективом России стала команда из Башкирии

Фото организаторов проекта
3 декабря. Interfax-Russia.ru - Победителем Всероссийского студенческого танцевального проекта "В движении" стал ансамбль народного танца "Айтуган" из Башкирии, сообщают организаторы проекта.

"По итогам трех конкурсных дней ансамбль народного танца "Айтуган" из Республики Башкортостан получил звание "Лучший студенческий танцевальный коллектив России", премию в 100 тыс. рублей и возможность представлять свой регион на всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" вне квоты", - говорится в сообщении.

В финал конкурса вышли 12 танцевальных команд из 11 регионов России. Участвовавшие в суперфинале команда "Top rate" из Воронежской области и танцевальный коллектив Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова "Факультет" получили премии в размере 50 тыс. рублей.

Всероссийский студенческий танцевальный проект "В движении" в 2018 году проходил с 15 августа по 2 декабря в Перми. Участвовать в проекте могли студенческие танцевальные коллективы и исполнители народных, эстрадных, классических, уличных, современных и бально-спортивных танцев в возрасте от 16 до 25 лет.

Помимо визитной карточки участники должны были показать небольшое видео о себе или своем коллективе, домашнее задание, участвовать в импровизации, танцевальных батлах капитанов и коллективов.

Проект "В движении" является подготовительным этапом всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который в 2019 году также примет Пермский край.

В 2018 году проект проводился в рамках реализации федерального проекта "Национальная премия поддержки талантливой молодежи "Российская студенческая весна" и всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Премия реализуется с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.12.18 13:21
Собянин отметил важность обеспечения безопасности людей во время новогодних праздников
.
  03.12.18 12:58
Систему распознавания лиц создадут в Москве в 2019 году
.
  03.12.18 11:23
Задержанных после инцидента около Крыма украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы
.
  03.12.18 10:43
Школы фигурного катания заработают в 15 московских парках
.
  03.12.18 10:32
Даниловский рынок у метро Тульская в Москве может быть продан
.
  30.11.18 16:37
Власти призывают водителей выезжать из Москвы на личных автомобилях после 21:00
.
  30.11.18 15:06
Рабочий, из-за которого самолет прервал взлет, на ВПП не находился - "Шереметьево"
.
  30.11.18 13:32
Канатная дорога в Лужниках работает в штатном режиме
.
  30.11.18 11:59
Новый метод остановки кровотечения впервые применили в столичной больнице
.
  30.11.18 11:47
Самая дорогая квартира в аренду в Москве стоила 600 тысяч рублей в месяц


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket