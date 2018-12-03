Школы фигурного катания заработают в 15 московских парках

03.12.18 10:43

© РИА Новости. Евгения Новоженина

1 декабря. Interfax-Russia.ru - В 15 московских парках заработают школы фигурного катания, в восьми из которых занятия будут бесплатными, сообщается в понедельник на официальном портале мэра Москвы.

"Занятия в школах фигурного катания будут вести опытные тренеры, в том числе кандидаты в мастера спорта, хореографы - постановщики танцевальных шоу на льду. Занятия проводятся на катках как с искусственным, так и с натуральным льдом", - цитируют на сайте мэра Москвы слова представителя Мосгорпарка.

Начинающим фигуристам расскажут о различных типах коньков, научат, как правильно держать осанку, а также первым движениям на льду, поворотам и искусству торможения. Более опытным ученикам покажут сложные элементы профессиональных фигуристов - "пистолетик", прыжки и "фонарик", отметили в сообщении.

"Тренировки будут длиться от 30 минут до полутора часов. В тех школах, где предусмотрена плата, стоимость мастер-классов на льду составит от 200 до 1500 рублей за групповые занятия и от 1000 до 2200 рублей - за индивидуальные. Можно будет приходить со своими коньками. Для тех, у кого их нет, работают точки проката", - добавили на сайте мэра.

Посетить занятия под руководством профессиональных тренеров пока можно в девяти парках, среди которых Гончаровский, "Дубки" и Парк Горького, где уроки проводятся бесплатно. До конца декабря школы фигурного катания появятся еще в шести парках столицы.

Всего в столице открыли около 1,5 тыс. катков с искусственным и натуральным льдом, их общая площадь - 1173,9 тысячи квадратных метров.