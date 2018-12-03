В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона

03.12.18 10:46

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3 декабря. Interfax-Russia.ru - Митинги против строительства мусорного полигона собрались в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков области в воскресенье.

Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе .

На митингах выступили представители и депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

В УМВД Поморья комментировать численность участников акций отказались. По данным организаторов, на митинги в Северодвинске и Архангельске вышли до нескольких тысяч человек.

В Архангельске митинг прошел в парке имени Ломоносова у Соловецкого камня, установленного в память о жертвах политических репрессий.