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03.12.18 10:46
В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона
Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе .
На митингах выступили представители и депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".
В УМВД Поморья комментировать численность участников акций отказались. По данным организаторов, на митинги в Северодвинске и Архангельске вышли до нескольких тысяч человек.
В Архангельске митинг прошел в парке имени Ломоносова у Соловецкого камня, установленного в память о жертвах политических репрессий.
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