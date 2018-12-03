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Теплая осень в Мурманской области не дала залечь медведям в спячку

© РИА Новости. Дмитрий Третьяков
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Теплая осень в Мурманской области не позволила всем бурым медведям залечь в спячку, в результате некоторые из них продолжают нагуливать жир, сообщили "Интерфаксу" в региональном Госохотнадзоре.

По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Кандалакшского района, медведь-шатун в минувшие выходные объявился в районе сельского поселения Алакуртти, расположенного вблизи российско-финской границы.

Как пояснили "Интерфаксу" в Госохотнадзоре Мурманской области, ошибочно называть этого косолапого шатуном, безусловно представляющим опасность, речь идет о медведях, еще не начинавших крепкий сон.

"В район Алакуртти вчера выезжал наш охотовед, он видел как минимум следы трех медведей. Это не шатуны. Погода стоит непонятная, и они в принципе еще не ложились спать", - рассказал агентству начальник регионального Госохотнадзора Игорь Ильин.

"Как только будет устойчивый снежный покров, медведи лягут в спячку. Потому что сейчас медведь, допустим, заляжет, а снова будет потепление, и под него начнет затекать, придется менять место", - пояснил он.

По словам И.Ильина, сейчас бодрствующие медведи питаются ягодами, которые остались в лесах, ведут охоту, и случай появления косолапого в районе Алакуртти представляет исключение. В целом в последние два года медведи все реже появляются вблизи населенных пунктов, поскольку летом было достаточно грибов и ягод.

В конце ноября в Мурманской области установилась нетипично теплая для Крайнего Севера погода. Местами, по данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха поднималась до 5 градусов тепла.

Ранее в секторе по учету и мониторингу объектов животного мира Минприроды Мурманской области "Интерфаксу" сообщали, что на 1 апреля текущего года в регионе насчитывалось 988 бурых медведей.

Пик появлений медведей в населенных пунктах Мурманской области пришелся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов. Косолапые наведывались на фермы, выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам, пытались нападать на проезжающие автомобили и воровали домашних собак.

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