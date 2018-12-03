Почти 1 млрд руб направит Курская область в 2019 году на дорожную отрасль Курской агломерации

03.12.18 11:04

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Курская область в 2019 году направит 960 млн рублей на приведение в нормативное состояние автодорог и улиц на территории Курской агломерации (город Курск и Курский район), сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным пресс-службы, регион получит финансирование на эти цели в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом стало известно в ходе рабочей встречи врио губернатора Курской области Романа Старовойта и начальника ФКУ Упрдор Москва- Харьков Сергея Недялкова.

Общая протяженность запланированных к ремонту автодорог в рамках Курской агломерации составляет 51,5 км.

По программе в 2019 году ремонтные работы будут выполнены на участках региональной сети дорог протяженностью 4,5 км, на федеральной сети автодорог будет проведен капитальный ремонт и ремонт четырех участков протяженностью 32,9 км.

Кроме того в рамках данной программы также намечено строительство двух очередей по пр. Дружбы протяженностью 3,24 км. Стоимость объекта составляет 626 млн рублей.

В наступающем году на трассе М-2 "Крым" Москва- Тула- Орел- Курск- Белгород - граница с Украиной (подъезд к г.Курск) также будет выполнен ремонт участка протяженностью 7,3 км и капитальный ремонт участка протяженностью 3,6 км. Пресс-служба сообщает, что уже начат капремонт на 11-километровом участке, который завершат в 2021 году. До 2020 года планируется выполнить капитальный ремонт участка трассы Р-298 протяженностью 11,018 км.

На встрече была достигнута договоренность о передаче в федеральную собственность автодороги Короча- Губкин- Горшечное и ещё четырех дорог, составляющих Юго-Восточный обход Курска.

"Для региона важно, чтобы эти дороги стали федеральными. Это положительно скажется на качестве дорожного полотна и повысит безопасность перевозок", - подчеркнул Р.Старовойт.