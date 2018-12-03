Крымский отель Mriya Resort & SPA в Крыму победил в трех номинациях премии World Travel Awards

03.12.18 11:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Крымский курорт Mriya Resort & SPA победил в трех номинациях престижной мировой премии в сфере гостеприимства и туризма World Travel Awards, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма в понедельник.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году в Лондоне. Победителей выбирает профессиональное жюри и аудитория в несколько этапов по многим критериям: качество сервиса, удовлетворенность гостей, развитая инфраструктура, безопасность и т.д. В 2018 году отбор проводился среди более чем 5 тыс. туристических объектов из 199 стран мира.

"Свое лидерство курортный комплекс в Крыму подтвердил в номинациях World‘s Leading Leisure Resort ("Ведущий мировой курорт для отдыха"), World‘s Leading Luxury Resort & Villas ("Ведуший мировой курорт, располагающий виллами класса люкс"), World‘s Leading Luxury Family & Wellness Resort ("Ведущий мировой семейный и оздоровительный курорт класса люкс")", - говорится в пресс-релизе.

"Кроме того, курорт стал лидером гала-церемонии, получив самое большое количество статуэток среди всех отелей и курортов мира. Это первый и единственный в России комплекс, который получает мировые премии два год подряд", - сообщает Минкурортов.

Загрузка отеля в высокий сезон держится на уровне 95%.

В ноябре этого года комплекс Mriya Resort & SPA попал под санкции США в числе девяти юридических и трех физических лиц. В комплексе ежегодно проходит Ялтинский международный экономический форум.

Руководство отеля утверждает, что санкции подняли рейтинг комплекса в СМИ. Количество публикаций "взорвало" сайт отеля, увеличив его посещаемость.

Как сообщалось, "Сбербанк" не планирует из-за санкций США продавать свой крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA, заявил глава организации Герман Греф журналистам во вторник.

Топ-менеджер напомнил, что проект "Мрия" начали реализовать еще до прошлого раунда антироссийских санкций, которые были введены после присоединения Крыма.

Оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA - ООО "Гарант-СВ" и сам комплекс были включены в SDN List 8 ноября.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Гарант-СВ" через несколько дочерних компаний принадлежит Сбербанку России. Описание санаторно-курортного комплекса в Ялте есть в разделе сайта Сбербанка, посвященном структурам группы.

На сайте самого комплекса рассказывается, что концепцию и детали проекта разрабатывал знаменитый британский архитектор Норман Фостер. Комплекс открылся 14 августа 2014 года, в нем более 400 номеров, а также несколько вилл.