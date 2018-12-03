Задержанных после инцидента около Крыма украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы

03.12.18 11:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Следствие почти сразу после задержания официально предъявило 24 украинским морякам обвинение в незаконном пересечении государственной границы, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов дела Николай Полозов.

"Обвинение было предъявлено всем задержанным еще 27 ноября", - сказал он.

Адвокат уточнил, что после ареста, ему еще ни разу не удалось встретиться со своим подзащитным. "В связи с этим я даже не знаю, признал ли кто-то вину или никто ее не признает. Надеюсь, что я смогу сегодня попасть в "Лефортово" и пообщаться со своим подзащитным", - сказал адвокат.

Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данному обвинению предусматривает до 6 лет заключения.