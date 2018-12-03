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03.12.18 11:23
Задержанных после инцидента около Крыма украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы
"Обвинение было предъявлено всем задержанным еще 27 ноября", - сказал он.
Адвокат уточнил, что после ареста, ему еще ни разу не удалось встретиться со своим подзащитным. "В связи с этим я даже не знаю, признал ли кто-то вину или никто ее не признает. Надеюсь, что я смогу сегодня попасть в "Лефортово" и пообщаться со своим подзащитным", - сказал адвокат.
Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данному обвинению предусматривает до 6 лет заключения.
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