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Бывшего замгубернатора Курганской области будут судить по делу о превышении полномочий

© РИА Новости. Владимир Федоренко
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Заместитель прокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя губернатора региона, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

По версии следствия, являясь заместителем губернатора Курганской области - директором департамента экономического развития, он подписал незаконное распоряжение, которым обязал директора некоммерческой организации "Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области" заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и ООО "Коммерческий банк "Кетовский" на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей. Это было сделано после того, как заявка на предоставление поручительства была дважды отклонена советом "Гарантийного фонда".

Кроме того, считает следствие, директор департамента знал, что "Уральский топливный союз" по закону не имеет права на государственную поддержку.

Впоследствии "Уральский топливный союз" условия кредитного договора по возврату долга не выполнил, и по решению арбитража на "Гарантийный фонд" была возложена обязанность погасить по договору поручительства задолженность в 16 млн руб.

Бывшему директору департамента предъявлено обвинение по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, говорится в пресс-релизе.

После вручения копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 24 июля стало известно, что директор департамента экономического развития Курганской области Сергей Чебыкин подал в отставку. СМИ сообщали о проведении обысков в его кабинете. Через два дня чиновнику было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, он был помещен под домашний арест. В ноябре мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Ранее следственные органы подробностей этого уголовного дела не раскрывали.

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