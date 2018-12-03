Находящийся под следствием директор сочинского концертного зала ушел в отставку

03.12.18 12:36

© РИА Новости. Виталий Белоусов

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Директор муниципального унитарного предприятия "Концертный зал "Фестивальный" Евгений Паснюк, который летом нынешнего года стал фигурантом уголовного дела о растрате, расторгнул трудовой договор с администрацией Сочи.

Заявление об отставке Е.Паснюк сделал на собрании трудового коллектива в понедельник, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Е.Паснюк сказал коллективу, что договор расторгнут с ним по обоюдному согласию с администрацией Сочи с 3 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что в июле текущего года Е.Паснюк был задержан правоохранительными органами и отправлен под домашний арест по уголовному делу о растрате (ч.4.ст.160 УК РФ).

По информации адвоката Е.Паснюка Александра Алексеенко, в деле фигурирует сумма в 1,3 млн рублей, которая, якобы была растрачена в период с 2010 по 2016 годы.

"В сентябре текущего года Е.Паснюку изменили меру пресечения на подписку о невыезде. В настоящее время следствие продолжается", - сообщил агентству А.Алексеенко.

Когда Е.Паснюка заподозрили в растрате, в его защиту выступили известные артисты и трудовой коллектив концертного зала "Фестивальный".

Е.Паснюк стоял у истоков создания концертного зала "Фестивальный" и является бессменным его руководителем с 1983 года. В 2013 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работником культуры РФ", а в 2014 году мэр Сочи Анатолий Пахомов вручил ему медаль "За вклад в развитие города-курорта Сочи".