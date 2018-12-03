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03.12.18 12:47
Аэропорт Симферополя не работал утром из-за непогоды
"Сегодня, 3 декабря, в аэропорту Симферополь из-за погодных условий задержан прилет рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Глобус", "Уральские авиалинии" и Nordwind из Москвы, рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга и авиакомпании "Аэрофлот" из Сочи. Часть задержанных рейсов направлена на запасной аэродром в Анапу", - говорится в пресс-релизе.
На вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Глобус", "Уральские авиалинии" и Nordwind в Москву, рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург и рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Сочи.
"В настоящее время ситуация нормализовалась, формируется оптимальный график обслуживания задержанных воздушных судов с целью минимизации отклонений в расписании авиакомпаний. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и предоставляют все необходимое", - говорится в сообщении.
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