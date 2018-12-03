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Систему распознавания лиц создадут в Москве в 2019 году

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы в будущем году собираются полностью заменить видеокамеры на технологии нового поколения и в результате запустить систему распознавания лиц, которая будет вычислять находящихся в розыске преступников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы улучшить безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе наших правоохранительных органов. Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения. В следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске", - сказал С.Собянин в понедельник на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве.

По его словам, "это новый уровень безопасности, это новый уровень технологического оснащения и правоохранительных органов, и в целом городских служб".

Как отметил мэр, первые эксперименты, проведенные в Москве в метрополитене и ряде районов, дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны.

"Я думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов", - подчеркнул он.

Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил о важной роли системы видеофиксации "Безопасный город", элементы которой установлены в различных частях Москвы. "Использование системы "Безопасный город" позволило раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев, более 300 грабежей", - сообщил он.

С.Собянин также добавил, что для того, чтобы улучшить безопасность в городе, также необходимо укреплять и материальную базу городского управления внутренних дел.

"За последние годы мы отремонтировали и реконструировали 75 районных отделов внутренних дел, построили 9 новых зданий. В ближайшие годы будут построены 25 новых зданий для районных отделов внутренних дел и других нужд городского управления. Город будет всемерно помогать работе правоохранительных органов", - пообещал мэр.

В октябре этого года замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис сообщал, что систему распознавания лиц планируется протестировать в российских городах.

"Речь идет не просто об оснащении города видеокамерами, а о системе распознавания лиц и действий. Если кто-то быстро пробегает и у него в руках запрещенный предмет, например, оружие, автоматически вызываются экстренные службы. Эти технологии будут внедряться в наших городах в рамках проекта "Умный город", - сказал замминистра.

По словам А.Чибиса, это "реальные, живые технологии, которые уже есть у российских разработчиков". "Их можно и нужно внедрять. В первую очередь они нужны в общественных пространствах", - добавил он.

В конце сентября этого года замминистра отмечал, что биометрическая система распознавания лиц может быть использована в общественном транспорте для ускорения процесса посадки пассажиров: программа будет автоматически идентифицировать человека и списывать с его карты деньги за проезд. По его словам, в случае успеха пилотного проекта в Москве технология распространится на другие города. К партнерству в рамках проекта могут быть привлечены "Ростелеком" и китайские компании, в частности Huawei.

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