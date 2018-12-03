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Береговые ракетные комплексы ЧФ в Крыму тренируются наносить удары по морским целям

© РИА Новости. Игорь Зарембо
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Нанесение ракетных ударов при развертывании с марша отрабатывает на крымских полигонах личный состав противокорабельных береговых комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота (ЧФ).

"Ракетные комплексы Черноморского флота "Бал" и "Бастион" проводят плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям", - сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, распространённом в понедельник.

Учения проводятся во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки, информирует штаб ЧФ.

"Целью учений является совершенствования навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки", - говорится в пресс-релизе.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Комплекс "Бал" отличает высокая мобильность, возможность быстрой смены позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

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