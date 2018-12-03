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Прокуратура ЯНАО предлагает рассмотреть вопрос о возбуждении дела из-за прекращения подачи тепла в дома

© РИА Новости. Виталий Аньков
3 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа завершила проверку по факту прекращения подачи тепла на несколько дней в морозы в ряд жилых домов села Газ-Сале, предлагает следствию рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба прокуратуры ЯНАО сообщает, что филиал "Ямалкоммунэнерго" 7 ноября во время отопительного сезона прекратил теплоснабжение 13 многоквартирных домов для проведения капремонта теплосетей.

Из-за неисправности запорной арматуры ремонтные работы затянулись на несколько суток, в результате вышли из строя приборы теплоснабжения домов и четырех соцобъектов. Общая сумма затрат на восстановление систем составила свыше 2,6 млн рублей.

Исполнительный директор "Ямалкоммунэнерго", главы Тазовского района и села Газ-Сале, согласовавшие ремонт сетей, получили от прокуратуры представления.

В отношении компании возбуждено административное дело по ст.7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

"Прокурором Тазовского района в Следственный комитет в отношении руководителя филиала АО "Ямалкоммунэнерго" направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.215.1 УК РФ (незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе "Ямалкоммунэнерго", потребители были временно отключены от тепла, поскольку велись работы по переключению со старой аварийной трассы на новую, ранее построенную линию.

"То есть, работы производились во избежание наступления более тяжких последствий от использования ветхих сетей теплоснабжения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в те дни, когда жители Газ-Сале оставались без тепла, температура воздуха составляла порядка минус 20 градусов.

"Ямалкоммунэнерго" - крупнейшее в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающее предприятие. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80,5% компании принадлежит ООО "Корпорация СТС", 19,5% - ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"

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