Второе уголовное дело завели после гибели на пожаре трех детей из многодетной семьи под Ярославлем

03.12.18 14:34

© РИА Новости. Андрей Старостин

3 декабря. Interfax-Russia.ru - В Ярославской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки после пожара, унесшего жизни троих детей в селе Медягино, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в январе 2016 года территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района мать погибших детей была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Должностные лица отдела по опеке и попечительству Ярославского района ненадлежаще исполнили свои должностные обязанности в части выявления и постановки на учет малолетних детей, не приняли мер, направленных на защиту их прав, что привлекло к их гибели", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Возгорание в квартире трехэтажного дома в селе Медягино произошло 27 ноября. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Подозреваемой является мать, которая по данным следствия, ушла за семилетней дочерью в школу, оставив детей дома с включенным обогревателем.

Всего у женщины восемь детей, в отношении четырех она лишена родительских прав.