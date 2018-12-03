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03.12.18 14:45
Смерть четырех человек от отравления угарным газом расследуют во Владимирской области
По версии следствия, 29 ноября текущего года 73-летний житель Москвы приехал в свой дом, расположенный в д.Чуприяново, который использовался семьей для летнего отдыха. Мужчина планировал включить на зиму газовый котел. Через некоторое время родные и соседи по даче забеспокоились, поскольку пенсионер не выходил на связь. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили после вскрытия дома.
В ночь на 30 ноября из Москвы в дом приехали две дочери пенсионера, 43 и 46 лет, а также 41-летний зять, чтобы заняться вопросами погребения мужчины. Но через некоторое время они также перестали выходить на связь с родными. Их тела были обнаружены в разных помещениях дома.
По предварительным данным, все четверо отравились угарным газом.
Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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