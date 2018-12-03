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Российский корабль "Союз" вышел на орбиту и взял курс на МКС

© РИА Новости. Максим Блинов
1 декабря. Interfax-Russia.ru - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-11" с очередной экспедицией на МКС вышел на орбиту и взял курс на станцию, передает корреспондент "Интерфакса".

"Есть отделение космического корабля", - заявил по громкой связи диктор на "Байконуре".

В составе экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, которые отправились в космос впервые.

Примерно через шесть часов они должны достичь МКС и состыковаться со станцией.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-11" стартовала в понедельник в 14:31 мск с площадки номер 1, откуда в свой первый полет отправился космонавт Юрий Гагарин.

На "Гагаринском старте" ракета была установлена в субботу. Первая и вторая ступени ракеты оснащаются ракетными двигателями РД107A/РД108A производства ПАО "Кузнецов" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию). Разработчик двигателей - НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос).

Перед этим специалисты РКК "Энергия" успешно выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракетно-космического комплекса: головной блок с кораблём был пристыкован к третьей ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей.

Предыдущая экспедиция также должна была достигнуть МКС за шесть часов, а не за двое суток, как обычно, однако на ракете "Союз-ФГ", запущенной с "Байконура" 11 октября, с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

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