Депутаты Заксобрания просят Смольный отменить распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ

03.12.18 15:07

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение декабря 2016 года, утверждавшего план мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Обращение опубликовал в понедельник в Фейсбуке депутат городского парламента Максим Резник, документ подписан десятью парламентариями, среди которых Михаил Амосов, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и др.

Депутаты просят отменить распоряжение городского комитета имущественных отношений "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Исаакиевская площадь, дом 4, литера А". Как отмечают парламентарии, в письме вице-губернатора Михаила Мокрецова от 29 октября 2018 года сообщается, что исполнение пунктов 1 и 2 плана мероприятий, утвержденных распоряжением, утратило актуальность.

В связи с этим депутаты просят признать документ недействительным.

Согласно распоряжению комитета, в пункте 1 ставилась задача определить возможность изъятия Исаакиевского собора из управления музея без предоставления других помещений, пунктом 2 было запланировано предоставление сведений о музейных предметах и коллекциях собора, входящих в Музейный фонд РФ.