Потепление до плюс 2-3 градусов придет в Петербург и Ленобласть в середине недели

03.12.18 15:18

© РИА Новости. Владимир Вяткин

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Неустойчивая погода с осадками в виде снега и дождя ожидает Санкт-Петербург и Ленинградскую область на наступившей неделе, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона в понедельник.

По прогнозам синоптиков, днем в понедельник и предстоящей ночью по области пройдет снег, температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов. Уже днем во вторник циклон с Атлантики принесет в регион мокрый снег и дожди. Температура воздуха в середине недели в Ленинградской области повысится до минус 2 - плюс 3 градусов, в отдельный районах ожидаются гололеды и налипание мокрого снега.

Во второй половине недели циклон уйдет на север в Баренцево море, вновь ожидается снег и похолодание, до минус 1-6 градусов. На дорогах в течение всего периода сохранится гололедица.

В Санкт-Петербурге во вторник пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег с дождем, который сохранится и в среду. В ночь на вторник в городе обещают минус 2-4 градуса, днем - 0 - минус 2 градуса. В отдельных районах города синоптики обещают налипание мокрого снега и слабый гололед. В середине недели в Петербург вернется небольшой снег, температура повысится до 0 - плюс 2 градусов, но затем вновь похолодает, до минус 1-3 градусов.