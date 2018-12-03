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03.12.18 15:31
Строительство терминала СПГ в порту Калининграда завершено - глава региона
"Завершено строительство морской платформы регазификации. К нам уже выдвинулся газовоз", - сказал А.Алиханов, отвечая на вопрос телезрителя о перспективах газификации региона.
По его словам, терминал СПГ и строящиеся подземные хранилища газа будут обеспечивать энергетическую безопасность региона, но предназначены для работы в экстремальных ситуациях.
В рамках решения вопроса о газификации Калининградской области "Газпром" обещает региональному правительству увеличить поставки газа по магистральному газопроводу через Литву и Белоруссию, к лету 2019 года этот объем должен быть увеличен на 700 млн кубометров, добавил А.Алиханов.
Как сообщалось, "Газпром" остановился на плавучем, а не сухопутном варианте терминала по регазификации СПГ для Калининградской области. Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву.
Морской регазификационный терминал расположен в Балтийском море в акватории севернее района Пионерский - Зеленоградск. 3,5-километровый морской газопровод от судна выйдет на берег в районе поселка Куликово. Строительство терминала с февраля 2017 года вело ЗАО "СтройТрансНефтеГаз". На терминале сооружен причал-волнолом, сливная эстакада, испарительная система и установки обработки испарения газа. Акватория терминала СПГ включена в границы порта "Калининград".
Плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" следует из южнокорейского порта Ульсан на Балтику. Судно было построено на верфи Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, стоимость контракта составляла $294,77 млн (без НДС). Спуск на воду состоялся 17 января 2017 года, а передача заказчику в лице "Газпрома" прошла 31 октября 2018 года.
Объем хранения СПГ на "Маршале Василевском" составляет не менее 170 тыс. кубометров, максимальная производительность испарителя СПГ - 13,2 млн кубометров газа в сутки.
В настоящее время судно находится в Красном море и держит курс на Суэцкий канал, следует из информации специализированного портала www.marinetraffic.com. Прибытие "Маршала Василевского" к побережью Калининградской области ожидается в середине декабря.
Планируется, что ПРГУ "Маршал Василевский" в едином комплексе с подземным хранилищем газа повысит надежность энергетического комплекса и газоснабжения Калининградской области.
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