Несколько десятков сайтов по продаже поддельных документов заблокированы по требованию тюменской прокуратуры

03.12.18 15:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил заявления прокуратуры Ярковского района и постановил заблокировать доступ к 43 сайтам, где продавали фальшивые документы, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, на сайтах можно было купить поддельные полисы ОСАГО, больничные листы, водительские права, а также российские паспорта с регистрацией в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, в продаже были фальшивые аттестаты и дипломы.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению.

Сейчас доступ к ним заблокирован.